Jenesien: Mann stirbt bei Traktorunfall

In Nobls, einem Ortsteil der Gemeinde Jenesien, ist es am heutigen Montag gegen 10 Uhr zu einem schweren Traktorunfall gekommen. Ein Traktor rutschte bei Arbeiten auf einer Wiese ab und überschlug sich dabei mehrfach. Der Traktorfahrer hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an derUnfallstelle starb.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Bergrettung sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Jenesien und Glaning. Wie genau es zum Unglück kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri.

jno