<BR \/><BR \/>Gegen 7 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehrleute zum Bergungseinsatz gerufen. In der Nacht auf Sonntag war ein Pkw aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282914_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Fahrzeug kam auf der Böschung neben der Straße zum Stehen – beim Unfall kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Das Auto drohte aber weiter abzurutschen, weshalb der Einsatz der Feuerwehr notwendig war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282917_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte bargen den Pkw innerhalb kurzer Zeit und konnten wieder ins Gerätehaus einrücken.