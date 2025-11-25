<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 5.15 Uhr auf der Landstraße in Richtung Bozen. Der Autofahrer war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern geriet, zuerst gegen die Leitplanke und dann auf eine Böschung prallte, wodurch es das Fahrzeug überschlagen hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Auto landete auf dem Dach und rutschte weiter die Straße hinunter, ehe es an einer Kreuzung glücklicherweise zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Weißen Kreuz vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus zur Kontrolle gebracht.<BR \/><BR \/>Indes kümmerten sich die FF Jenesien und die Bozner Berufsfeuerwehr um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten der Unfallstelle. Während der Bergungsarbeiten war die Straße gesperrt, weshalb es zur Hauptverkehrszeit staute. Die Carabinieri ermittelten zum Unfallhergang.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242429_image" \/><\/div>\r\n