Lantschner war Schlosserlehrling in der Firma Battisti in Bozen und im Dorf überaus beliebt und engagiert. Er hinterlässt <?Uni SchriftWeite="96ru">\r\nsei<?TrVer>\r\nne Eltern sowie seine zwei jüngeren Zwillingsgeschwister Nora und Luis. <?_Uni>\r\n<BR \/><BR \/>„Unfassbar und furchtbar traurig“ – mit diesen Worten reagiert Jenesiens Bürgermeister Paul Romen auf die erschütternde Nachricht vom Tod des 17-jährigen Jakob Lantschner. <BR \/><BR \/>„Ich kenne Jakob als sympathischen, engagierten Jugendlichen, der bestens in unsere Dorfgemeinschaft eingebunden war. Das gilt ebenso für seine Eltern und seine zwei jüngeren Geschwister, denen mein tiefstes persönliches Mitgefühl gilt“, betont der Bürgermeister.<BR \/><BR \/>Noch in dieser Woche habe der 17-Jährige an einer Veranstaltung des örtlichen Jugendbeirates teilgenommen. Ganz Jenesien stehe unter Schock. <BR \/><BR \/>Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Verbundenheit mit der Familie wurden sowohl der traditionelle Salten-Abtrieb als auch die anstehenden Sportveranstaltungen, in denen die Familie stark engagiert ist, am Wochenende abgesagt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jugendlicher-stirbt-bei-motorradunfall-in-jenesien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wer der 17-Jähriger mit einer Gruppe Gleichaltriger auf Motorrädern auf der Straße von Jenesien nach Flaas unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen eine Straßenbegrenzung prallte.