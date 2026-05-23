<BR \/>Es war gegen 12.40 Uhr, als bei der Feuerwehr der Alarm losging: Kollision zwischen Pkw und Motorrad. Der Unfall ereignete sich auf der Jenesier Straße zwischen dem zweiten und dritten Tunnel auf der Höhe des Reichrieglerhofs. Wie genau es zum Zusammenprall kommen konnte, ist bislang unklar. Jedenfalls ist der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten – vermutet wird, dass er zum Überholmanöver ansetzte oder aus irgendeinem Grund ausweichen musste.<BR \/><BR \/>Der Motorradfahrer geriet ins Schleudern, prallte gegen die Motorhaube des Lieferwagens und rutschte dann mehrere Meter über den Asphalt. Er blieb zwar ständig bei Bewusstsein, doch hat schwere Verletzungen davongetragen. Nachdem er vor Ort erstversorgt wurde, brachten ihn die Rettungskräfte ins Bozner Krankenhaus. <BR \/><BR \/>Der Unfall forderte ein Großaufgebot der Rettungskräfte. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, weshalb sich Rückstau bildete. Im Einsatz standen die Bozner Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr von Gries, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie die Bozner Stadtpolizei.