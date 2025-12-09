Wie die „Kronen Zeitung“ berichtete, legte der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund ein Geständnis ab und führte die Polizei am Montag zur Leiche. Die Wiener Polizei bestätigte die Festnahme eines Tatverdächtigen. Details dazu sollen Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.<BR \/><BR \/>S. war seit 21. Jänner 2018 abgängig. Damals hatte sich die 21-Jährige mit ihrem Lebensgefährten gestritten und sich in der Folge von ihm getrennt. Die Frau verschwand dann unter laut Polizei „bedenklichen Umständen“ aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau. <BR \/><BR \/>Der Ex-Freund der Frau stritt damals jegliche Beteiligung an einem möglichen Gewaltverbrechen ab. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung waren im April 2019 eingestellt worden.<h3>\r\nVerdächtiger soll aktuelle Freundin attackiert haben<\/h3>Nunmehr soll der 32-Jährige laut „Kronen Zeitung“ seine derzeitige Lebensgefährtin bei einem Streit körperlich angegriffen haben, die Frau wurde verletzt. Der Mann wurde von der Polizei dazu befragt – und auch zum Verschwinden seiner Ex-Freundin. Zunächst bestritt er erneut, etwas mit dem Verschwinden seiner damaligen Lebensgefährtin zu tun zu haben. Außerdem soll er laut „Kronen Zeitung“ in seinem Umfeld vom „perfekten Mord“ gesprochen haben. <BR \/><BR \/>Erst im Oktober hatte die Familie der Vermissten für Hinweise, die zur Klärung führen, rund 50.000 Euro ausgelobt. Erneut war auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht worden.<BR \/><BR \/>Am Sonntag soll der 32-Jährige auf eine Polizeiinspektion im Waldviertel gekommen sein und am Montag im Wiener Landeskriminalamt ein Geständnis abgelegt haben. Außerdem soll er die Ermittler zur Leiche geführt haben.