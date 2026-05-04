Die bedeutendste Neuerung betrifft das Rauchen: Während in der Saison 2025 lediglich der Uferbereich – ein fünf Meter breiter Streifen entlang der Wasserlinie – betroffen war, gilt das Verbot seit 1. Mai für die gesamte Sandfläche innerhalb der Konzessionsgrenzen. Das Rauchen von Zigaretten ist weder am Strand noch unter Sonnenschirmen erlaubt. <BR \/><BR \/>Tabakkonsum bleibt ausschließlich in speziell eingerichteten Raucherzonen gestattet, die von den Strandbetreibern mit Aschenbechern ausgestattet werden. Auch entlang der Promenade sowie in Strandbars und Kiosken ist Rauchen erlaubt, wobei letztere freiwillig das erweiterte Verbot übernehmen können. Mit dieser Maßnahme verfolgt die Gemeinde zwei zentrale Ziele: die Reduzierung von Mikroabfällen und die Verbesserung des Komforts für Nichtraucher, womit sich Jesolo als einer der ersten Badeorte in Venetien mit einem nahezu vollständig rauchfreien Strand positioniert.<h3>\r\nHunde untertags nur in ausgewiesenen Bereichen gestattet<\/h3>Die Verordnung regelt auch den Umgang mit Haustieren neu: Hunde dürfen den Uferbereich künftig nur noch zwischen 20.00 Uhr abends und 8.00 Uhr morgens betreten. Tagsüber ist der Zugang auf die Promenade sowie ausgewiesenen Bereiche – darunter sogenannte „Bau Beaches“ – beschränkt, wobei in allen Fällen Leinen- und Maulkorbpflicht gilt. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus legt die Verordnung klare Zeiträume für den Auf- und Abbau der Strandinfrastruktur fest: Der verpflichtende Aufbau beginnt am 11. Mai, während der Abbau zwischen dem 21. und 28. September erfolgen muss, dem offiziellen Ende der Badesaison. Auch die Standards für Strandkioske bleiben bestehen; in den Hauptmonaten müssen sie täglich geöffnet sein, um grundlegende Dienstleistungen für Einheimische und Touristen sicherzustellen. <h3>\r\nJesolo als Vorreiter<\/h3>Die Gemeindeverwaltung bezeichnet die neuen Regelungen als konkrete Maßnahme zum Schutz des marinen Ökosystems. Mit dieser Initiative bestätigt Jesolo seine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Strandbewirtschaftung in Venetien und greift einem Trend vor, der sich zunehmend entlang der gesamten Küste abzeichnet. <BR \/><BR \/>Für Strandbetreiber bedeutet die neue Verordnung zwar eine organisatorische Herausforderung, zugleich eröffnet sie jedoch die Chance, die Qualität des touristischen Angebots weiter zu steigern und Jesolo als besonders umweltbewussten, sicheren und attraktiven Badeort zu positionieren.