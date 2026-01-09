Am Freitag beauftragte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der für den Zivilschutz zuständig ist, das Rote Kreuz damit, in der Ex-Alimarket-Unterkunft in der Industriezone 50 weitere Betten für Menschen ohne Obdach aufzustellen. Der Landeshauptmann erklärte, dass er diese Weisung „auf Anfrage der Gemeinde Bozen“ gegeben habe, um „die notwendigen Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Personen zu ergreifen.“ Die Not-Unterkunft werde „einstweilen für die prognostizierte Kälteperiode von zwei Wochen öffnen.“ Die Dauer sei „notfalls verlängerbar“, so der Landeshauptmann. <BR \/><BR \/>Bürgermeister Claudio Corrarati hingegen betonte, dass die Anfrage für die zusätzlichen 50 Betten „nicht von der Gemeinde Bozen gekommen ist.“ Es handle sich um eine „Vereinbarung mit dem Land für die humanitäre Notlage ausschließlich während der Kältewelle“, betonte der Bürgermeister. In einem Interview mit den „Dolomiten“ (Freitag-Ausgabe) hatte Corrarati betont, dass die Stadtgemeinde Bozen nicht dem Beispiel von Trient folgen werde, da die Kältewelle ganz Südtirol betreffe und nicht nur die Landeshauptstadt. Die Stadt stelle bereits 90 Plätze für Obdachlose zur Verfügung und fordere die Solidarität der anderen Gemeinden ein.<BR \/><BR \/>Laut Corrarati wird der Landeszivilschutz die Führung der 50 zusätzlichen Betten in der Notunterkunft übernehmen. Wer dort schlafen will, müsse sich ausweisen, so wie in den fünf anderen regulären Schlafzentren in Bozen, Leifers, Meran, Brixen und Bruneck auch. „Sobald die Kältewelle vorbei ist und keine Notlage mehr herrscht, muss sich der Zivilschutz darum kümmern, die Obdachlosen, die in den vergangenen Tagen nach Südtirol gekommen sind und jetzt in der Ex-Alimarket-Unterkunft unterkommen, in ihre Herkunftsgemeinden zurückzuschicken“, sagte Corrarati.<BR \/><BR \/>Bozens Sozialstadträtin Patrizia Brillo wusste am Freitag nichts von der Entscheidung, sie habe keine Kenntnis davon. „Ich habe keine Anfrage für weitere Betten gestellt. Das ist eine Angelegenheit des Bürgermeisters und des Landeshauptmanns“, betonte Brillo auf Anfrage.