Jetzt ist es offiziell: Italiens Schulen bleiben bis 15. März geschlossen

Gegen 18.15 Uhr fiel die definitive Entscheidung zu der einschneidenden Maßnahme in Bezug auf die Coronavirus-Krise in Italien: Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen und Universitäten bleiben vom morgigen Donnerstag bis zum 15. März in ganz Italien geschlossen.Zuvor herrschte große Verwirrung: Nachdem die Nachrichtenagentur Ansa, mehrere italienische Medien und auch stol.it gegen 14 Uhr die Schließung aller Schulen und Universitäten in Italien angekündigt hatten, ruderte Unterrichtsministerin Lucia Azzolina kurze Zeit später zurück und teilte mit, dass über die definitive Schließung der Schulen erst am späteren Nachmittag entschieden werde.Am Abend kam dann auch von der Ministerin die Bestätigung. „Es war keine leichte Entscheidung für die Regierung“, erklärte sie anschließend.Auch Bildungslandesrat Philipp Achammer postete umgehend eine Nachricht auf Facebook.In Anbetracht einer möglichen Schulschließung hatte auch in Bozen eine Krisensitzung stattgefunden, immerhin betrifft die Maßnahme auch Südtirol.Nach der Sitzung betonte Philipp Achammer im Interview mit STOL, dass Südtirol trotz des enormen logistischen Aufwands gut vorbereitet sei.Nach der offiziellen Mitteilung der Regierung werde man sofort handeln, die Schulen informieren und alle notwendigen Schritte in die Wege leiten.

