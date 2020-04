Die Schulen bleiben zu – Neustart im Herbst

Dieses außergewöhnliche Schuljahr werde mittels Online-Teaching und Online-Learning fortgesetzt und beendet, so Azzolina. Dies sei für alle Schulen verpflichtend und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu garantieren.Ausgesetzt werden soll der Fernunterricht für die Osterfeiertage vom 9. bis inklusive 14. April.Die Vorbereitungen für einen Neustart des Unterrichts in den Schulen im September laufen auf Hochtouren. Sollte auch im Herbst weiterhin Epidemiegefahr bestehen, müssten Maßnahmen zur Distanzierung der Schüler in den Schulklassen ergriffen werden.Alle Schüler werden heuer wohl angesichts des Coronavirus-Notstands automatisch in die nächste Klasse zugelassen. Dies sieht ein Erlass vor, das vom Ministerrat diese Woche verabschiedet werden sollte und sich mit dem Ende des laufenden Schuljahres befasst.Auch Schüler, die in den vergangenen Monaten schlechte Noten hatten, dürften angesichts der Lage in die höhere Schulklasse versetzt werden. Für sie könnten zu Beginn des nächsten Schuljahres am 1. September zusätzliche Unterrichtsstunden organisiert werden. Dadurch könnte sich der Schulbeginn im September leicht verzögern, heißt es im Entwurf der Verordnung.Matteo Renzi stellte indes 2 Milliarden Euro in Aussicht, um Italiens Schulgebäude auf Vordermann zu bringen, damit die Schüler im Herbst in angenehmer Atmosphäre in die Schule zurückkehren können.

