Geboren wurde Isabella Pela' in Rovigo (Venetien), am 26. Juli 1914 – 4 Wochen nach dem Attentat in Sarajevo. Bereits mit 16 Jahren heiratete sie. Bald kam ihr erstes Kind auf die Welt – Ilda, da war sie etwa 18 Jahre alt. Und dann schenkte sie auch noch einem Sohn – Loris – das Leben. <BR \/><BR \/>Ihr Ehemann Achille Masara' war Gerichtsvollzieher und arbeitete im Laufe seiner Karriere an verschiedenen Orten. So transferierte sich die Familie von Ort zu Ort. Die Familie lebte in Rovigo, Cavarzere (Venetien), in Cavalese während des Zweiten Weltkrieges, dann auch in Montagnana (Provinz Padua), Bologna und Lugo di Ravenna. Ehemann Achille starb 1994. 2019 kehrte die Familie ins Fleimstal zurück. Mittlerweile sind auch ihre beiden Kinder nicht mehr am Leben.<h3>\r\nMit 102 Jahren erstmals im Flugzeug<\/h3>Mit 102 Jahren setzte sich Isabella Pela' erstmals in ein Flugzeug – mit ihrem Enkel Alberto Bottiglieri, Unternehmensjurist, der begleitet seine Oma gerne und häufig auf Reisen. Es ging nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und Bangkok (Thailand). <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228428_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>2-mal überstand Pela' eine Covid-Erkrankung. Immer wieder beeindruckte sie durch ihr starkes Gedächtnis. Und schlagfertig blieb sie auch. Einmal fragte sie ein Politiker aus Venedig, wie sie es geschafft habe, so jung zu bleiben. Darauf antwortete Pela': „Meine Geheimnisse verrate ich dir nicht. Verrate du mir vielmehr deine.“<h3>\r\nZum Geburtstag geht sie gern aus<\/h3>Ihre Geburtstage feiert die alte Dame gerne im großen Stil – ihren 111. Geburtstag standesgemäß im Grand Hotel Trieste & Victoria in Abano Terme. Das traditionsreiche Haus aus der Zeit der Belle Époque war während des Ersten Weltkriegs Schauplatz historischer Ereignisse und präsentiert sich heute als elegantes Fünf-Sterne-Thermenhotel. Im hoteleigenen Restaurant genoss Isabella Pelà gemeinsam mit ihrem Enkel Alberto und einigen geladenen Gästen einen festlichen Abend. Küchenchef Silvano Lain hatte eigens für diesen Anlass ein besonderes Menü zusammengestellt: Pasta e fagioli, Tagliatelle mit Ragù, Risotto und Tiramisù.<BR \/><BR \/> Auch zu ihrem 110. Ehrentag ließ sie es sich nicht nehmen, auszugehen: Im Restaurant „Nonna Rosa“ in Bologna wurde sie von Verwandten und Freunden gebührend gefeiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228431_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit 108 Jahren erfüllte sie sich einen Herzenswunsch: Venedig zu sehen. Mit einer Spezialgondel ging es durch die Lagunenstadt und die Basilica San Marco beeindruckte sie besonders. Nur ihren 109. Geburtstag musste Pela' in einem Krankenhaus in Thailand verbringen.<BR \/><BR \/>Trotz aller Höhen und Tiefen blickt Isabella Pelà mit Gelassenheit und Lebensfreude in die Zukunft – und beweist, dass Neugier und Freude am Leben kein Verfallsdatum kennen.<BR \/><BR \/>Übrigens: Die älteste Frau und gleichzeitig ältester Mensch Italiens ist Lucia Laura Sangenito aus der Region Kampanien. Geboren wurde sie am 22. November 1910, wird also bald 115 Jahre alt.