Das „Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft“ ist ein strategisches Planungsinstrument für die kommenden 15 Jahre. Es bildet die Grundlage für den neuen Gemeindeplan für Raum und Landschaft. In der ersten Phase für die Ausarbeitung des Programmes hat das Planungsunternehmen MATE seit Anfang 2025 Daten gesammelt und analysiert, um sich ein Bild von der Stadtgemeinde Bozen zu machen.<BR \/><BR \/> Dabei ging es um Siedlungsstruktur, Mobilität und Erreichbarkeit, Infrastrukturen, den sozioökonomischen Bereich sowie Umwelt und Landschaft. Diese Daten bilden die Grundlage für die Gespräche in Phase zwei, die im Oktober begonnen hat. Dabei geht es darum, die Unternehmen und die Personen, die in Bozen leben und arbeiten, anzuhören und einzubeziehen. Im November werden dann die Kommissionen des Gemeinderates eingebunden.<h3>\r\nDie vier Termine<\/h3> Nachdem im Oktober ca. 60 Interessensvertretungen der Wirtschaft der Einladung zu acht Treffen gefolgt sind, können ab dem 24. Oktober die Bürgerinnen und Bürger Ideen, Vorschläge und Anregungen bei vier Informationsveranstaltungen einbringen: Am 24. Oktober von 9 bis 12 Uhr im Anne-Frank-Saal in der Mendelstraße 124, am 29. Oktober von 17 bis 20 Uhr am selben Ort; am 30. Oktober von 15 bis 18 Uhr im Rosenbach-Saal am Nikoletti-Platz in Haslach und am 2. November von 18 bis 21 Uhr am selben Ort. Die vier Treffen werden von Expertinnen und Experten von MATE begleitet, Politiker werden nicht anwesend sein, wie Bürgermeister Claudio Corrarati und Vizebürgermeister Stephan Konder gestern betonten. <BR \/><BR \/>Die Beiträge der Boznerinnen und Bozner und jene der Wirtschaftsvertreter werden in Phase drei von MATE ausgewertet und in das Gemeindeentwicklungsprogramm für die künftige Entwicklung von Bozen einfließen, das von MATE bis Ende 2027 ausgearbeitet wird. Anschließend wird es dem Gemeinderat vorgelegt. <BR \/><BR \/>„Dieser Prozess wird transparent erfolgen und für alle verfügbar auf der Website nachverfolgbar sein“, betonte Raffaele Gerometta, Vizepräsident von MATE, gestern auf einer Pressekonferenz im Rathaus. Dabei stellten Corrarati und Konder die neue Internetseite vor, wobei Konder auf die strategische Bedeutung des Gemeindeentwicklungsprogramms verwies. „Es ist kein Planungsinstrument, das sofort angewendet werden kann“, betonte der Vizebürgermeister. <h3>\r\n„Potenziell 400.000 Kubikmeter für Wohnbau vorhanden“<\/h3>Wer an den Treffen teilnehmen will, kann sich über die <a href="https:\/\/www.gemeindeentwicklung-sviluppocomunale.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Website Gemeindeentwicklungsprogramm">Internetseite <\/a>anmelden. Für jedes der Treffen ist die Zahl auf 70 Teilnehmer begrenzt. Auf der Website können alle Informationen – auch im Detail – rund um das Thema Gemeindeentwicklungsprogramm abgerufen werden. <BR \/><BR \/>Zu den interessantesten Zahlen, die Gerometta am Donnerstag präsentierte, zählen die 400.000 Kubikmeter an potenziellem Wohnbauvolumen auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bozen – wobei das Bahnhofsareal und die Huber-Kaserne, wo laut Corrarati ab 2028 über 400 Wohnungen gebaut werden können, gar nicht in diese Erhebung eingeflossen sind.<BR \/><BR \/> Die 400.000 Kubikmeter, die theoretisch den Bau von etwa 1.300 bis 1.500 Wohnungen ermöglichen würden, sind jedoch auf viele kleine Flächen verteilt, die großteils Privaten gehören, wie Gerometta gestern erklärte. Ziel müsse es sein, die Voraussetzungen zu schaffen, um auf diesen Flächen Wohnbau zu ermöglichen. Laut der Gemeinde Bozen liegt der mittelfristige Wohnungsbedarf der Stadt bei 1.500 bis 2.000 Wohnungen.<h3>\r\nAktuelle Bauprojekte in Bozen<\/h3>Kurzfristig steht vor allem das Areal der Ex-Gorio-Kaserne im Fokus. Dort planen das Land und die Gesellschaft M13 GmbH der Gruppe Podini den Bau von ca. 200 Wohnungen. „Podini will den Durchführungsplan bis Ende 2026 abschließen, der Baubeginn ist im kommenden Jahr geplant“, erklärte Konder gestern gegenüber den „Dolomiten“. Ein weiteres Wohnbauprojekt auf dem Ex-Eder-Areal für ca. 170 Wohnungen ist noch in Ausarbeitung. Zudem werde bald ein Projekt auf dem Ex-Lageder-Areal in der Drususstraße eingereicht. <BR \/><BR \/>Die Website zum Gemeindeentwicklungsprogramm: <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.gemeindeentwicklung-sviluppocomunale.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Website Gemeindeentwicklungsprogramm">https:\/\/www.gemeindeentwicklung-sviluppocomunale.bz.it\/<\/a>