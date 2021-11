Jetzt kommt der Schnee: Bis Donnerstag sind Niederschläge zu erwarten

„Heute kommt noch einiges an Regen und in höheren Lagen einiges an Schnee. Morgen in der Früh liegen im Hochgebirge dann oft 20-30 cm Neuschnee, gebietsweise auch mehr - am meisten auf den Bergspitzen in den Dolomiten und in den Zillertaler Alpen“, schreibt Florian Schmalzl von Florians Wetterseite.Die Schneefallgrenze liegt am Abend des Allerheiligentages auf rund 1400 Metern im Norden und Osten, auf 1600 Metern in den restlichen Landesteilen.Der Dienstag bringt dann eine vorübergehende Erleichterung. Wolken lockern bald auf und im ganzen Land wird es stellenweise recht sonnig.Bereits am Mittwoch ändert sich die Lage jedoch wieder schlagartig. Frau Holle kehrt zurück und bringt erneut Schnee, diesmal je nach Intensität auch bis auf 1100 Meter Meereshöhe. In tieferen Lagen ist verbreitet mit Regenfällen zu rechnen.Erst am Donnerstag lassen die Niederschläge langsam nach und die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Zum Wochenende hin steigen auch die Temperaturen leicht an.

deb