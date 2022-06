Jetzt LIVE: Was passierte vor und nach dem Verschwinden von Bennos Eltern?

Das Verschwinden von Laura Perselli und Peter Neumair hat Südtirol und Italien monatelang in Atem gehalten. Inzwischen ist klar: Ihr Sohn Benno hat die Eltern getötet und die Leichen anschließend in die Etsch geworfen. Was aber hat zu den Morden geführt? An welche Details in den Tagen nach den Taten erinnern sich die Zeugen? STOL berichtet darüber in Echtzeit aus dem Gerichtssaal.