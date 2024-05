Jetzt schon so viel Regen wie sonst im gesamten Mai, und es regnet weiter

„Das Monatssoll vom Mai wäre eigentlich schon erreicht“, twitter Peterlin. „In den ersten 3 Wochen hat es bereits so viel geregnet wie normalerweise im gesamten Monat. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“Und die Zugabe wird reichlich ausfallen – zumindest am heutigen Dienstag. Vor allem im Süden Südtirols ist laut Wetterbericht am Nachmittag mit ergiebigen Niederschlägen zu rechnen. Beim „Giro d'Italia“, der heute durch Südtirol rollt, kommt des deshalb zu Verzögerungen. (Hier lesen Sie mehr dazu). Aber auch in der restlichen Woche regnet es jeden Tag etwas. Die Temperaturen erreichen heute Höchstwerte von 20 Grad, in den kommenden Tagen wird es dann etwas wärmer.