Jetzt sind Dopingfahnder unter Zugzwang

Urinproben von 50 Spitzensportlern, die in Vergangenheit des Dopings mit Testosteron überführt worden sind, soll die WADA herausrücken. So hatte es Richter Walter Pelino in seiner letzten Anordnung verfügt.





Diese ging vor einem Monat an die Weltantidopingagentur. Seither herrscht von dieser Seite Schweigen. Das Ansinnen des Richters: Die Ermittler im Labor der Carabinieri-Sondereinheit RIS in Parma sollen an diesen Proben die DNA-Konzentration messen, um diese dann mit jener Probe zu vergleichen, die von Alex Schwazer am 1. Jänner 2016 in Kalch genommen wurde.Bekanntlich haben die Dopingfahnder den Geher anhand dieser Urinprobe positiv auf synthetisches Testosteron getestet. Schwazer wurde 4 Wochen vor den Olympischen Spielen von Rio gesperrt und wegen Dopings angeklagt.

stol