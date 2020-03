Jetzt sind's 5! Die Corona-Infizierten nehmen in Südtirol zu

Die Anzahl der vom Coronavirus infizierten Personen nimmt auch in Südtirol zu, so wie in den Nachbarprovinzen Trentino und Nordtirol. Allein am heutigen Freitag soll bei 3 weiteren Personen in Südtirol ein 1. Coronavirus-Test positiv ausgefallen sein.Genauere Informationen werden für die nächsten Stunden erwartet.Erst am Donnerstag war ein Mann, der in besorgniserregendem Zustand im Bozner Krankenhaus liegt, positiv auf Corona getestet worden. Das Ergebnis des Kontrolltests, der am römischen „Spallanzani“-Institut durchgeführt wird, ist noch ausständig.Der 1. Südtiroler Corona-Infizierte, ein Mann aus Terlan, war am Montag vor 10 Tagen zweimal positiv getestet worden.

