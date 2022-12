JG: „Das Ehrenamt muss geschützt werden“

Das Ehrenamt ist die tragende gesellschaftliche Säule unseres Landes – fast jeder zweite Südtiroler ist Mitglied eines Vereins und trägt somit auf vielfältige Art und Weise zum Zusammenleben bei. „Unser Land wäre ohne das Ehrenamt nicht das was es ist. Das Ehrenamt IST Südtirol, es liegt uns in den Genen“, so Dominik Oberstaller, JG-Vorsitzender: „jeder Ehrenamtliche leistet Tag für Tag einen unglaublichen Beitrag für unsere Gesellschaft, es kann nicht sein, dass diesen Menschen Steine in den Weg gelegt werden.“Weiterhin mache die Reform des Dritten Sektors den Südtiroler Vereinen zu schaffen. Für die Junge Generation in der SVP ist klar – die Steine, welchen den Südtiroler Ehrenamtlichen durch diese Reform in den Weg gelegt werden, müssen so schnell wie möglich beseitigt werden. Denn zunehmende Bürokratie, neue Finanzbestimmungen und schwere Auflagen führten dazu, dass sich Menschen nicht mehr bereiterklären, Verantwortung in ihrer Organisation zu übernehmen.„Das Land muss sich um eine Sonderlösung im Bereich des Dritten Sektors bemühen, es kann nicht sein, dass unsere Vereine und Organisationen jenen südlich der Salurner Klause gleichgestellt werden, wo gerade bei uns das Ehrenamt eine solch wichtige Rolle spielt! Das Ehrenamt ist eine tragende Säule Südtirols und sichert das gesellschaftliche Zusammenleben in Zukunft – deshalb muss von politischer Seite alles unternommen werden, um Vereine bestmöglich zu unterstützen“, so Oberstaller.Die Junge SVP möchte sich bei allen Südtirolern bedanken die tagtäglich in ihrer Freizeit Kraft und Herzblut für das Allgemeinwohl geben: „Ganz egal ob bei der Feuerwehr, bei den Musikkapellen oder den vielen anderen unzähligen ehrenamtlichen Organisationen. Sie machen unser Land zu dem was es ist, dafür gebührt ihnen Dank!“