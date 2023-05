JJ4 bei Gedenkrennen für Andrea Papi eingeschrieben

„Ein Gedenkrennen für einen jungen Mann, der 2023 von einem Bären zerfleischt wurde, und jemand findet es lustig, sich in der Teilnehmerliste mit dem Namen der Bärin anzumelden. Ihr habt alles mögliche geschrieben, und ich habe euch schreiben lassen, so habt ihr seine und meine Person besudelt. Das geht aber zu weit, meine Lieben“.Dies schreibt auf Facebook Alessia Gregori, die Freundin von Andrea Papi, dem 26-jährigen Läufer, der am 5. April in den Wäldern oberhalb von Caldes von der Bärin JJ4 getötet worden ist. Das Rennen findet in Erinnerung an den Sportbegeisterten statt.„Ihr habt mich auf alle möglichen Arten definiert, aber jetzt bitte ich euch, ein Adjektiv zu finden, das eine Person beschreibt, die so etwas tut. Extremisten, brennt in der Hölle“, schreibt Gregori abschließend.