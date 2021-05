Joggerin unter Schock: Bär angeblich am Marlinger Berg gesichtet

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Furchterregende Begegnung am Marlinger Berg: Eine Frau sichtete eigenen Aussagen zufolge am Samstagvormittag beim Joggen auf dem Tschermser Gemeindegebiet einen Bären.Die schockierte Joggerin alarmierte umgehend die Carabinieri. Auch die Forstbehörde wurde über den Vorfall informiert. Wie die Carabinieri von Meran bestätigen, liegt eine Meldung diesbezüglich vor.Es handelt sich aller Voraussicht nach um den Bären, der erst kürzlich am Flatscherhof oberhalb von Marling einige Ziegen und Schafe gerissen und eine Mülltonne ausgeräumt hat. Der Bär, der seitdem in der Gegend umherstreifte, wurde erst am Montag besendert und soll sich eigentlich auf den Weg zurück zum Nonsberg gemacht haben. Nun will ihn eine Joggerin erneut am Marlinger Berg gesichtet haben.Der Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen Andreas Leiter Reber hat sich zu dem Vorfall geäußert und klargestellt, dass die Bären längst nicht nur ein Problem der Landwirtschaft seien.„Wer auf einen Abenteuerurlaub aus ist und in der Wildnis Nervenkitzel erleben will, fährt nach Alaska oder Kamtschakta. Bei uns wollen sich Einheimische und Gäste in der Natur unbekümmert bewegen und erholen“, so Leiter Reber.„Die Regierungen in Rom und Bozen haben in erster Linie die Sicherheit der Bürger zu garantieren, daher müssen sie erkennen und eingestehen, dass die Wiederansiedlung ein Fehler war und die Entnahme anordnen“, fordert Leiter Reber.Am Flatscherhof war der Bär 2 Nächte in Folge zu Besuch und wurde dabei gefilmt.Im s+ Video hat sich auch der Bauer des Flatscherhofs zu den Vorfällen an seinem Hof geäußert.

jno