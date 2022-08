Johann Oberhauser: „Ich wollte es zuerst gar nicht glauben“

Foto: © mt

Die weggerissene Brücke liegt auf der anderen Bachseite. - Foto: © mt

Foto: © mt

Er sei auf der Alm gewesen, als es anfing zu regnen, sagt Oberhauser. „Ich hatte Angst, dass dem Vieh etwas passiert ist.“Als ihm dann am Samstagmorgen ein Bekannter am Telefon erzählte, welche Schäden das Unwetter in Geiselsberg am Freitag angerichtet hatte, wollte er es anfangs gar nicht glauben.Er sei dann schnell auf die Alm gegangen, um zu schauen, ob bei den Tieren alles in Ordnung sei.Eine Mühle, die im Besitz von Johann Oberhauser ist, wurde von der Mure komplett zerstört.Das Hotel „Bergfall“ in Geiselsberg wurde durch die Mure von der Außenwelt abgeschnitten – die Brücke weggerissen, wie man hier auf den Fotos sieht:Die Seilsperre in der Rienzschlucht hat große Mengen Treibgut zurückgehalten: