Heute, im 90. Lebensjahr, blickt er zufrieden zurück – auch wenn er sich für sein Proveis „mehr Mut und Risikobereitschaft“ wünscht. <b>von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Eigentlich stammt Josef Moser aus Feldthurns. Nach Schulbildung und Militärdienst fand er eine Stelle als Beamter im Proveiser Rathaus. „Eigentlich wollte ich gar nicht hierbleiben, sondern später in eine größere Gemeinde wechseln“, erzählt er. Doch dann lernte er Erna Menghin vom Gasthaus „Post“ kennen und lieben. Die beiden heirateten – und sie übernahmen den Gastbetrieb.<BR \/><BR \/>„Mit dem Gastwirtsein habe ich mich nie angefreundet“, schmunzelt er. „Ich wäre lieber Beamter geblieben. Aber wegzuziehen und das Gasthaus zu schließen, wäre schade gewesen. Es war damals das einzige im Dorf.“ Also packten die beiden an: Aus sanitären Gründen errichteten sie mit der „Neuen Post“ ein zeitgemäßes Gasthaus, das sie im Laufe der Jahrzehnte erweiterten und modernisierten. Die Zahl der Gästebetten stieg von ursprünglich sieben auf heute 20. „Wir hatten anfangs fast kein Geld, dafür aber Glück und Unterstützung – unter anderem von einer Tante meiner Frau“, erinnert sich Moser. Und am Standort des alten Gasthauses befinden sich heute das Bergladele und Wohnungen.<BR \/><BR \/>Schon kurz nach seiner Ankunft in Proveis im Jahr 1962 wollte der heute 89-Jährige Schwung ins Dorfleben bringen. „Es war einfach nichts los“, blickt Josef Moser fast 65 Jahre zurück. Mit einigen Mitstreitern gründete er deshalb eine Theatergruppe, die auch großen Anklang fand. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm das Stück „Der Hausfreund“. Dem damaligen Pfarrer Anton Markart war es allerdings zu freizügig. Er sprach mit Schauspielern und brachte mehrere davon ab, mitzuwirken. „Zu mir kam er nicht. Aber bei den Proben waren plötzlich nur mehr halb so viele Leute da“, erzählt der sechsfache Vater schmunzelnd. „Deshalb scheiterte das Stück.“<BR \/><BR \/>Nach einigen Jahren an vorderster Front trat Moser kürzer und übergab die Gruppe in andere Hände. „Kurze Zeit darauf war die Theatertätigkeit leider zu Ende“, blickt der 89-Jährige zurück. <h3>Proveis als kleines Skigebiet<\/h3>Auch den Skisport brachte er voran und machte aus Proveis ein kleines Skigebiet. Dafür kaufte er in Ulten einen stillgelegten, fast neuen Schlepplift und gewann Aktionäre, mit denen er eine Gesellschaft gründete. So wurde Skifahren im Dorf möglich – und es kam auch gut an. Nach rund zehn Jahren stand eine größere Revision an, doch die Aktionäre wollten nicht mehr investieren. „Da stand ich allein da“, erzählt Moser.<BR \/><BR \/>Er stellte den Betrieb ein und zahlte den Aktionären ihr Geld zurück. „Später tat es den Leuten leid, dass es keinen Lift mehr gab. Zum Glück konnte ich ihn verkaufen und kam so mit einem blauen Auge davon“, sagt er. <BR \/><BR \/>Bei einigen seiner Vorhaben kam Moser allerdings nicht über die ersten Schritte hinaus: Ein Fernheizwerk mit Hackschnitzeln, eine Ziegenkäserei und eine Biogasanlage ließen sich trotz aus seiner Sicht „guter Voraussetzungen“ nicht verwirklichen. „Holz und landwirtschaftliche Betriebe hätten wir gehabt, aber bei den Proveisern fehlte einfach der Mut für Neues“, meint der 89-Jährige.<BR \/><BR \/>Auch im Tourismus hätte Moser gerne mehr bewegt. „Ich habe einiges initiiert, aber wirklich weitergekommen bin ich nicht“, sagt er. Dabei brauche es keine großen Hotels, sondern mehr Bauernhöfe, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten. „Wir haben ein wunderbares Gebiet, aber zu wenig Begeisterung für den Tourismus“, bedauert Josef Moser, der auch Chef des Tourismusvereins Proveis war und den Zusammenschluss mit dem damaligen Tourismusverein Ultental (heute Tourismusgenossenschaft) mit großer Überzeugung vorantrieb. <BR \/><BR \/>Trotz der Rückschläge zieht der ehemalige SVP-Ortschef sowie frühere Gemeindereferent und Gemeinderat eine positive Bilanz: „Proveis ist ein schönes Dorf, in dem ich gerne lebe. Wir haben auch sehr aktive Vereine, die alles zusammenhalten. Wirtschaftlich bräuchte es aber mehr Mut und die Bereitschaft, auch einmal ein Risiko einzugehen.“<BR \/><BR \/>Übrigens: Wenn Moser sonst kaum stillsitzen konnte, fand er beim Malen Ruhe. Mit Aquarellen hielt er fast alle Proveiser Gebäude fest. Heute kann er dieser Leidenschaft nicht mehr nachgehen: „Die Augen lassen es nicht mehr zu.“ Mosers Galerie ist die „Neue Post“, die er mit seiner Erna aufgebaut hat.