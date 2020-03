Josefitag: Gemeinsame Gebete im Radio und Internet

Alle sind eingeladen, eine Kerze in ein Fenster ihrer Häuser und Wohnungen zu stellen, als Zeichen der vorösterlichen Hoffnung.Wie an den Sonntagen der Fastenzeit und am 25. März, dem Hochfest der Verkündigung des Herrn, werden auch am kommenden Donnerstag, 19. März, dem Hochfest des heiligen Josef, um 12 Uhr alle Glocken in unserer Diözese 10 Minuten lang läuten.Am Josefitag betet Bischof Muser um 12.00 Uhr im Bozner Dom den „Engel des Herrn“. Das Gebet wird via Radio von Radio Sacra Famiglia und als Videostream auf der Facebook-Seite von Radio Grüne Welle übertragen.„Anschließend werde ich vor dem historischen Herz-Jesu-Bild unser Land dem Heiligsten Herzen Jesu anvertrauen und in der Gnadenkapelle des Bozner Domes die Gottesmutter Maria um ihre Fürbitte und ihren Schutz in dieser schwierigen Zeit anrufen. Ich lade alle ein, sich diesem Gebet anzuschließen: persönlich, in den Familien und Hausgemeinschaften“, ruft Bischof Muser alle Gläubigen auf.Rosenkranz um 21 Uhr – Kerze ins Fenster stellenAm Abend des Josefitages wird der Bischof um 21.00 Uhr - in Verbundenheit mit der ganzen Kirche in Italien - den Rosenkranz vorbeten, der über Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia übertragen wird. Alle sind eingeladen, eine Kerze in ein Fenster ihrer Häuser und Wohnungen zu stellen, als Zeichen der vorösterlichen Hoffnung.

stol