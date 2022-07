Josefsheim in Tisens: „Dem Land fehlt ein Ansuchen, das nicht vorgesehen war“

Wie bereits mehrfach berichtet, wurde das Heim im April geschlossen, weil die Deutschordensschwestern als Pächterinnen mit der Bettenreduzierung seitens des Landes indirekt dazu gezwungen worden waren. Nach heftiger Kritik seitens des Freiheitlichen Landtagsabgeordneten Andreas Leiter Reber über Erweiterungspläne im benachbarten Alters- und Pflegeheim St. Michael in Tisens hatte sich Waldner dieser Tage in den „Dolomiten“ zu Wort gemeldet und die Arbeit ihres Amtes verteidigt.Zudem betonte sie: „Das Landesamt für Senioren und Sozialsprengel hat der Übergangseinrichtung St. Josef in Tisens auf Anfrage des privaten Trägers am 9. Dezember 2021 29 Betten als effektive Seniorenwohnheimbetten, laut geltenden Kriterien, zuerkannt. Das, damit das bisheriges Übergangsheim als reguläre Einrichtung ihre Arbeit fortführen kann. Die Einrichtung hätte somit weiter als kleineres Heim weitergeführt werden können, so wie dies mit ähnlicher Bettenzahl auch in anderen Orten der Fall ist. Andere Anträge sind bis zum heutigen Zeitpunkt beim Amt nie schriftlich eingereicht worden.“Sepp Haller betont aber auf Anfrage, dass ein solches Ansuchen nicht vorgesehen gewesen sei. „Außerdem gab es am 21. April mit Vertretern des Landes, der Gemeinde und des Ordens im Heim einen Ortsaugenschein zum neuen Raumkonzept“, blickt er zurück. „Zum Konzept haben wir bisher aber leider keine Rückmeldung erhalten.“Es brauche 41 Betten, um finanziell über die Runden zu kommen. Mit 29 Betten sei das nicht möglich: Das hat Haller schon mehrfach betont.Nach dem monatelangen Hin und Her warte der Deutsche Orden nun auf die mehrfach angefragte Aussprache zwischen der Heimdirektion, der Gemeinde Tisens als Besitzerin der Einrichtung, Landesrätin Waltraud Deeg und den zuständigen Beamten. „Nach 2,5 Jahren Einsatz für den Erhalt und nun für die Wiedereröffnung des Josefsheims hoffe ich, dass ein Dialog zustande kommt, um mit 41 Betten eine Perspektive für die Zukunft zu haben“, betont der Direktor.Auch der Tisner Bürgermeister Christoph Matscher hat sich in der Vergangenheit für eine Weiterführung des Seniorenwohnheims St. Josef mit 41 Betten ausgesprochen. Keine Priorität räumt er indessen der Erweiterung des Alters- und Pflegeheims St. Michael ein.