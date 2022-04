Josefsheim in Tisens: Schwestern hoffen auf 41 Pflegebetten

Die Deutschordensschwestern haben das ihre getan, nun liegt es an Landesrätin Waltraud Deeg, ob das Seniorenwohnheim St. Josef in Tisens wieder öffnen kann oder nicht: Es braucht die Genehmigung für 41 Betten, denn mit jener für 29 bleibt das Heim geschlossen. Mit Vertretern des Landesamtes für Senioren und Sozialsprengel, des Ordens und der Gemeinde gab es am Donnerstag einen Ortsaugenschein im Heim.„Die 2 Mitarbeiterinnen des Amtes haben das Haus überprüft – gemäß unserem neu eingereichten Raumkonzept, das 41 Betten vorsieht“, sagt Heimdirektor Sepp Haller. „Wir sind zuversichtlich, weil wir die nötigen Zimmer mit der entsprechenden Größe zur Verfügung stellen können. Es könnten aber Anpassungen nötig sein.“