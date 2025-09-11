<BR \/>Die Stadtverwaltung verurteilte den Vorfall als „antisemitischen Angriff“. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Intoleranz und Hass in unsere Gassen Einzug halten“, hieß es in einer Erklärung. Nach Medienberichten handelt es sich bei den Angreifern mehrheitlich um Männer mit nordafrikanischen Wurzeln. Aus der Gruppe sei auch ein Hund auf das jüdische Paar gehetzt worden. Das Paar soll durch seine Kleidung als Juden identifizierbar gewesen sein.<h3>\r\nBeliebtes Ziel von US-Touristen<\/h3>Die Angreifer flüchteten nach der Tat, wurden aber kurz darauf von der Polizei angehalten. Die Beamten stellten bei einigen auch die Personalien fest. Der Angriff ereignete sich in der Strada Nova, einer der zentralen Straßen von Venedig, in der Nähe des alten jüdischen Viertels. Die Lagunenstadt ist in Europa eines der beliebtesten Ziele amerikanischer Touristen.