<b>Was muss man sich unter dem Rahmenabkommen zwischen Universitäten und dem Verteidigungsministerium vorstellen?<\/b><BR \/>Federico Giudiceandrea: Es geht zunächst um die prinzipielle Bereitschaft, gemeinsam an Projekten mitzuarbeiten, die unserer Sicherheit dienen. Das gilt ganz besonders für den Bereich der Cybersicherheit. Wir als unibz zum Beispiel haben hier ausgewiesene Experten unter den Professoren, die hier mit gezielter Forschung Lösungen anbieten könnten. Cybersicherheit ist in Zeiten, in denen jeder Computer eine Waffe sein kann, zu wichtig, als dass man das nur den IT-Unternehmen überlassen sollte. Die jüngsten Attacken haben gezeigt, wie verletzlich wir sind. Wir müssen uns mit dieser hybriden Kriegsführung auseinandersetzen, auch als Wissenschaftler. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Verpflichtet sich die Uni mit dem Abkommen zur Teilnahme?<\/b><BR \/>Giudiceandrea: Nein, keinesfalls. Das Abkommen ist kein Blankoscheck für das Ministerium, auf unsere Forscher und Forschung zuzugreifen. Wir haben eine Ethikkommission, die wir gerade im Hinblick auf das Abkommen jetzt sowohl personell – mit Mitgliedern mit hoher Kompetenz in diesem Bereich – als auch in ihren Aufgaben und Befugnissen erweitern werden. Zudem werden in Abstimmung mit der Universitätsgemeinschaft entsprechende Ethik-Richtlinien entwickelt. Jede Anfrage zur Mitarbeit an einem konkreten Forschungsprojekt wird von dieser Kommission anhand der Richtlinien geprüft werden. Erst wenn diese aus ethischer Sicht keine Bedenken hat, geht der Ball an die jeweiligen Professoren. Und auch die sind dann in ihrer Entscheidung völlig frei, wir zwingen niemanden. Aber es gibt Forscher, die sich gerne daran beteiligen wollen, angesichts der veränderten geopolitischen Lage unsere Sicherheit und Resilienz zu erhöhen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Welche anderen Bereiche neben der Cyber Security wird das Abkommen umfassen?<\/b><BR \/>Giudiceandrea: Eine etwaige künftige Zusammenarbeit ist ausschließlich auf Forschungsprojekte in den Bereichen Katastrophenschutz, zivile Infrastruktur, zivile Krisenvorsorge, Cybersicherheit, Energie, Management, Logistik, Verkehr, Operations Research und Klimawandel beschränkt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Innerhalb der Universität hat sich Widerstand formiert. Nicht jeder ist einverstanden mit einer Verknüpfung der Forschung an der Freien Universität Bozen mit dem Verteidigungsministerium ...<\/b><BR \/>Giudiceandrea: Ich kann verstehen, wenn jemand zunächst Bedenken hat. Wir haben im Unirat lange und offen diskutiert. Schlussendlich haben der Unirat und der akademische Senat dem Rahmenabkommen zugestimmt, eine Zusammenarbeit nicht von vornherein auszuschließen.