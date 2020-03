Jugend missachtet Ausgangssperren: Bürgermeister prangern an

Ich kenne euch und ihr kennt mich. Ihr habt gesagt, ihr seid alle gesund.Meine Chance an euch: von jedem von euch eine... Pubblicato da Martin Ausserdorfer su Giovedì 19 marzo 2020

Zu meinem vorherigen Post: Für niemandem von uns ist es leicht daheim zu bleiben. Ich kenne so viele Menschen, die...

Martin Ausserdorfer, der Bürgermeister von St. Lorenzen, ertappte mehrere Jugendliche dabei, wie sie, trotz mehrmaliger Ermahnungen im Vorfeld, sich auf einer Parkbank im Freien trafen.„Es ist für mich ein Verhöhnung all jener, die zu Hause bleiben und darauf achten, dass das Virus nicht weitergegeben wird“, betonte er in einem Post im sozialen Netzwerk Facebook und forderte die jungen Menschen dazu auf, sich zu melden, sich zu entschuldigen und einen Dienst für die Allgemeinheit zu verrichten.Der Post von Martin Ausserdorfer hat zahlreiche Reaktionen nach sich gezogen. Am Freitag nahm der Bürgermeister erneut dazu Stellung.Erbost zeigte sich dieser Tage auch der Lananer Bürgermeister Harald Stauder. Wie das Tagblatt „Dolomiten“ berichtet, soll es in Lana zu privaten „Corona-Partys“ gekommen sein. Stauder will gegen die Veranstalter und Teilnehmer nun rechtlich vorgehen.Auf einem Video, das im Internet gepostet wurde, seien 10 bis 12 Jugendliche erkennbar. Den Jugendlichen drohe nicht nur eine Strafe von mindestens 206 Euro pro Person, sondern auch eine Strafanzeige.

