<b>Weshalb rufen Jugendliche zur Plünderung auf?<\/b><BR \/>Michele Piccolin: Ich schicke voraus, dass ich im Allgemeinen spreche, ohne direkten Bezug auf den konkreten Fall, zu dem ermittelt wird. Zur Frage selbst: Die Beute reizt, ist aber oft nicht das Wichtigste. Mindestens ebenso zählt, vor Freunden stark zu wirken, Likes und Kommentare zu bekommen. Bei manchen Jugendlichen steckt noch mehr dahinter: Wut, Frustration, Hoffnungslosigkeit und wenig Vertrauen in eine Gesellschaft, von der sie sich nicht gesehen fühlen. Der Aufruf zum Plündern wird dann auch zum Ventil. An die Menschen, die jahrelang Arbeit und Opfer in diese Geschäfte gesteckt haben, denken sie nicht. <BR \/><BR \/><b>Was geht denn in den Köpfen dieser Jugendlichen eigentlich vor?<\/b><BR \/>Piccolin: In diesem Alter ist das menschliche Gehirn noch nicht ausgereift. Jener Teil, der Emotionen und Belohnung sucht, arbeitet zwar bereits auf Hochtouren. Der Teil, der bremst und an die Folgen denken lässt – der präfrontale Kortex –, reift aber erst im Alter von etwa 25 Jahren. Das ist wie ein Auto mit funktionierendem Gaspedal, aber schwachen Bremsen. Dazu kommt der Gruppendruck: Vor den Freunden geht ein Jugendlicher viel mehr Risiken ein als allein.<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielen soziale Netzwerke?<\/b><BR \/>Piccolin: Hinter dem Bildschirm wirkt alles wie ein Spiel, „ist ja nur eine Nachricht“. Jedes Like gibt einen kleinen Glücksschub und treibt dazu an, den nächsten zu suchen: der sogenannte Dopamine Loop. Und man findet Ausreden, etwa „Ich tue ja niemandem weh“ oder „Das machen doch alle“. So verstummt das schlechte Gewissen. <BR \/><BR \/><b>Ein Vorzeichen, dass diese Jugendlichen irgendwann auf die schiefe Bahn geraten?<\/b><BR \/>Piccolin: Nein, die meisten ändern sich, wenn sie älter werden und Arbeit, Familie, ihren Weg finden. Nur ein kleiner Teil macht auch als Erwachsener weiter. Das hängt aber auch davon ab, wie die Erwachsenen jetzt reagieren. Wenn niemand eingreift, wird die Botschaft vermittelt: Man darf solche Dinge tun.<BR \/><BR \/><b>Welche Alarmzeichen geben Anlass zur Sorge?<\/b><BR \/>Piccolin: Wenn die Tat kein Einzelfall ist. Etwa bei Verhaltensproblemen seit der Kindheit, fehlender Empathie, Schulabbruch, Drogen oder abwesenden Eltern. Ohne diese Faktoren stehen die Chancen hingegen gut, dass es nur eine Phase ist.<BR \/><BR \/><b>Und wenn nicht – was kann man tun?<\/b><BR \/>Piccolin: Zum Ersten braucht es klare Regeln und rasche Konsequenzen. Die Bewährungsprobe, die die Jugendgerichtsbarkeit verhängt, funktioniert gut, weil sie oft verlangt, den Schaden wiedergutzumachen und etwas für die Gemeinschaft zu tun. Zweitens braucht es präsente Erwachsene: in erster Linie die Eltern, die wissen sollten, was ihre Kinder mit dem Handy machen, aber auch Lehrer, Trainer, Erzieher und alle, die Jugendliche in Pfarrei und in Vereinen begleiten. Sie können ihnen Respekt vor anderen und vor deren Arbeit vermitteln und klarmachen, dass auch Worte im Netz reale Folgen haben. Auch der Schulpsychologe kann helfen, da er Anzeichen von Unbehagen früh erkennen und Familien und Lehrer unterstützen kann.<BR \/><BR \/><b>Was sollte unbedingt vermieden werden?<\/b><BR \/>Piccolin: Die Jugendlichen als „Monster“ zu behandeln, denn wer einmal als Krimineller abgestempelt wird, läuft Gefahr, wirklich einer zu werden. Und ebenso, sie zu „Helden“ zu machen, denn damit gäben wir ihnen genau den Ruhm, den sie gesucht haben. Dazu kommt die Gefahr des Copycat-Effekts – der Nachahmung. <BR \/><BR \/><b>Wie lautet also die richtige Botschaft?<\/b><BR \/>Piccolin: Du hast einen Fehler gemacht und stehst jetzt voll dafür gerade. Eine zweite Chance gibt es, aber du musst sie dir verdienen, indem du den Schaden wiedergutmachst.