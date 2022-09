Jugendanwältin: Offenes Ohr für Hilferufe haben

Die Pandemie und die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus - Isolation, Fernunterricht und der daraus resultierende Mangel an Sozialisierung - haben in den vergangenen beiden Jahren besonders auf jungen Menschen gelastet, vor allem auf jenen, die bereits vor der Pandemie psychiatrische Erkrankungen oder Auffälligkeiten hatten.Zahlreiche Statistiken zeigen, dass die Pandemie auch enorme negative Auswirkungen auf die sozialen Ungleichheiten unter den Jugendlichen und ihre Bildungschancen hatte, mit schweren psychologischen Folgen aufgrund der zunehmenden Zustände von Unwohlsein und Angst.Von allen festgestellten Phänomenen sind solche wie sozialer Rückzug, Selbstverletzung und sogar Suizid am besorgniserregendsten: Die Zahl der Hilfe suchenden Minderjährigen nimmt zu.Die Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller fordert daher Familien, Bürgerinnen und Bürger auf, ein offenes Ohr für die Hilferufe zu haben, auch für solche, die sich durch plötzliche Verhaltensänderungen bemerkbar machen, wie etwa die Tendenz, Nachmittagsaktivitäten und Freundeskreise aufzugeben und sich zurückzuziehen.„Es ist wichtig, unseren Jugendlichen zu vermitteln, dass sie nicht allein sind, dass es mit der Unterstützung und Hilfe von ihrer Familie und den Diensten möglich ist, aus einer Krisensituation herauszukommen, in die immer mehr auch die Jüngsten geraten. Man darf Warnzeichen und Suizidmitteilungen nicht unterschätzen. Jeder ist aufgerufen, auf den Hilferuf der Minderjährigen zu reagieren, die Kraft zu finden Hilfe zu holen und auf die verfügbaren Unterstützungsnetze hinzuweisen, indem man auf die vor Ort vorhandenen Dienste hinweist, wie den telefonischen Beratungsdienst der 4 Gesundheitsbezirke von Südtirol, die Telefonseelsorge der Caritas, Telefono Amico und in Fällen von akuter Gefahr die Notrufnummer 112“, so die Kinder- und Jugendanwältin in einer Aussendung.In diesem Zusammenhang haben sich die Einrichtungen im Land das gemeinsame Ziel gesetzt, die in diesem Bereich bereits sehr aktiven Netzwerke, wie das Netzwerk Suizidprävention, zu stärken, um Krisensituationen vorzubeugen und besser bewältigen zu können.Auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft steht jungen Menschen in herausfordernden Situationen zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummeroder perunter erreichbar.