Jugendfeuerwehr probt Einsatz: Brand, Unfall und Suchaktion in 24 Stunden

Foto: © FF/David Caska

Bei der Veranstaltung stand der Spaß für das Feuerwehrwesen im Vordergrund. Dieses sollte den Jugendlichen anhand von 3 Praxisübungen nähergebracht werden: Ein Brandeinsatz, ein technischer Einsatz mit dem Weißen Kreuz und eine Suchaktion mit der Bergrettung wurden in den 24 Stunden simuliert.Für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung wirkten 15 aktive Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Auer, 8 Betreuer und Visagisten für das realitätsnahe Schminken der Verletzen des Weißen Kreuzes, 8 Mitglieder der Bergrettung und 2 „Patienten“ mit. Insgesamt haben am 24-Stunden-Dienst etwa 60 Personen mitgewirkt.Die Jugendlichen trafen sich am Freitag um 18 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Auer. Zunächst wurde der Schlafplatz im Versammlungssaal eingerichtet, danach gab es einen Filmeabend und anschließend wurde die Nachtruhe eingeläutet.Der erste Einsatz lies aber nicht lange auf sich warten und holte die angehenden Feuerwehrmänner nachts um 1 Uhr aus den Federn. Dabei wurde ein Brand im Safety Park mit Brandsimulation und offenem Feuer simuliert. Insgesamt dauerte der Einsatz circa 2 Stunden. Nach dem Einsatz kehrten alle wieder in die Halle zur Nachtruhe zurück.Um 4 Uhr ging dann noch ein Alarm ein, der sich aber nur als Fehlalarm herausstelle, die Jugendlichen konnten somit rasch wieder schlafen gehen. Morgens gab es um 7 Uhr ein gemeinsames Frühstück. 2 Stunden später fand dann eine technische Übung in der ehemaligen Mülldeponie von Auer statt. Simuliert wurde dabei ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Die Mitglieder der Feuerwehrjugend haben dabei in Zusammenarbeit mit der Jugendgruppe des Weißen Kreuzes die Erstversorgung der Patienten übernommen.Des Weiteren wurde eine Übung mit Hebekissen und Bergegerät durchgeführt. Anschließend kehrten die Jugendlichen in das Gerätehaus zurück, um Mittag zu essen.Am Nachmittag fand eine weitere Übung in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Unterland statt: Es handelte sich um eine Suchaktion im Gebiet Schwarzenbach Forchwald. Nachdem alle Personen erfolgreich gefunden wurden und die Suchaktion somit beendet war, ging es direkt weiter zur Etsch. Die Freiwillige Feuerwehr von Pfatten wartete dort bereits mit einem Boot und die Jugendlichen konnten alle eine kleine Bootstour machen.Im Gerätehaus zurückgekommen, wurde die letzte Aktion gestartet. Die Bezirksdrehleiter der Freiwilligen Feuerwehr von Neumarkt brachte die Feuerwehrjugend abschließend noch in luftige Höhen.Im Anschluss fand die Abschlussveranstaltung im Gerätehaus mit Grußworten sowie gemeinsamen Abendessen statt. Bei allen Übungen haben aktive Wehrmänner den Jugendlichen zur Seite gestanden und diese unterstützt, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.Für Groß und Klein war der gemeinsame 24-Stunden-Dienst ein großer Spaß und lehrreich zugleich.