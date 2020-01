Jugendfeuerwehren: Fast 8000 Euro an „Südtirol hilft“

Am Donnerstag konnte in Anwesenheit von Landesjugendreferent Peter Volgger, Bezirksjugendreferent Peter Villgrattner sowie den Jugendfeuerwehrleuten Florian und Fabian die stolze Summe von 7971,92 Euro an „Südtirol hilft“-Präsident Heiner Feuer übergeben werden.





Der Dank der Jugendfeuerwehren und auch der Verantwortlichen von „Südtirol hilft“ galt allen Spendern.

liz