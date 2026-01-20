<BR \/><b>Welche psychologischen Dynamiken können zu einer derart extremen Tat wie in La Spezia führen?<\/b><BR \/>Michele Piccolin: Bei Jugendlichen ist der präfrontale Kortex – also der Bereich des Gehirns, der für Impulskontrolle, Bewertung von Konsequenzen und Emotionsregulation zuständig ist – noch unvollständig ausgereift. Das heißt nicht, dass alle Jugendlichen potenziell gewalttätig sind, sondern dass diese neurobiologische Unreife in Verbindung mit anderen Risikofaktoren zu unverhältnismäßigen Reaktionen beitragen kann. <BR \/><BR \/><b>Welche wären das?<\/b><BR \/>Piccolin: Typisch sind eine Vorgeschichte der direkten oder indirekten Gewalterfahrung, Defizite bei der Fähigkeit, die eigenen mentalen Zustände und die anderer zu verstehen, Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation, insbesondere von Wut und Frustration, verminderte Empathie und Sensibilität für das Leiden anderer. Hinzu kommen oft problematische Beziehungsdynamiken wie ungelöste Konflikte, die Wahrnehmung einer Bedrohung der Identität oder des Status, erlittene Demütigungen. <BR \/><b><BR \/>Welche Rolle spielt der Zugang zu Waffen?<\/b><BR \/>„D“: Die Verfügbarkeit einer Waffe erleichtert häufig den Übergang zur Gewalttat. Insbesondere das Messer hat in den vergangenen Jahren unter einigen Jugendgruppen eine besorgniserregende symbolische Bedeutung erlangt: Das Messer vermittelt ein Gefühl der Macht und des Schutzes, und es ist leicht zu beschaffen. <BR \/><b><BR \/>Und wie fallen kulturelle Unterschiede ins Gewicht?<\/b><BR \/>Piccolin: Laut kriminologischer Literatur gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen ethnischer Zugehörigkeit und Gewaltbereitschaft. Es gibt jedoch Risikofaktoren, die in bestimmten Bevölkerungsgruppen ungleichmäßig konzentriert sein können. Jugendliche ausländischer Herkunft, oft der zweiten Generation, können sich in einer Situation der „doppelten Ausgrenzung“ befinden: Sie sind weder vollständig in die Herkunftskultur ihrer Eltern integriert, noch werden sie von der Gesellschaft, in der sie geboren und aufgewachsen sind, vollständig anerkannt. <BR \/><BR \/><b>Wie kann sich dieses Gefühl, „zwischen den Stühlen zu sitzen“, auswirken?<\/b><BR \/>Piccolin: Diese Situation kann zu einer Identitätskrise führen, die manche Jugendliche durch den Beitritt zu abweichenden Subkulturen zu überwinden versuchen. Wir müssen auch berücksichtigen, dass viele Migrantenfamilien mit sozioökonomischer Benachteiligung, prekären Wohnverhältnissen und Schwierigkeiten beim Zugang zu Dienstleistungen konfrontiert sind. Nicht die kulturelle Herkunft an sich ist also ein Risikofaktor, sondern die Anhäufung von Verletzbarkeiten, die mit der Migrationserfahrung einhergehen können. Dennoch wäre es ein Fehler, diese Vorfälle automatisch auf kulturelle Dynamiken zurückzuführen: Jugendgewalt betrifft alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen.<BR \/><b><BR \/>Was kann man zur Prävention von Jugendgewalt tun?<\/b><BR \/>Piccolin: Es braucht Maßnahmen auf mehreren Ebenen: Sozialpolitik, Unterstützung der Familien, Maßnahmen auf Gemeindeebene. Doch nur die Schule ist der Ort, an dem alle Minderjährigen über viele Jahre hinweg täglich zusammenkommen. Die Stärkung der Rolle des Schulpsychologen ist also eine notwendige Maßnahme – auch wenn sie allein nicht ausreicht. <BR \/><BR \/><b>Wann und wie kann der Schulpsychologe helfen?<\/b><BR \/>Piccolin: Zum einen kann er die Primärprävention betreiben, indem er mit den Klassen an sozial-emotionalen Kompetenzen arbeitet: Erkennen und Umgang mit Emotionen, gewaltfreie Konfliktlösung, Empathie, kritisches Denken gegenüber den von den Medien vorgeschlagenen Vorbildern. Auch kann er Anzeichen von Unwohlsein erkennen, bevor diese in aggressives Verhalten münden – wie sozialer Rückzug, provokatives Verhalten, Beziehungsprobleme, unverhältnismäßige Reaktionen auf kleinere Frustrationen, plötzliche Leistungsabfälle. Er kann auch die Lehrer beraten und die Verbindung zu sozialen und psychologischen Diensten herstellen. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass dies ausreicht, um tragische Vorfälle wie jenen in La Spezia zu verhindern. Das ändert aber nichts daran, dass die Investition in emotionale Kompetenz und zwischenmenschliche Fähigkeiten unserer Kinder eine ethische Pflicht und eine strategische Entscheidung ist.