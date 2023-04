Jugendgewalt: Frau frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit angegriffen

Frau auf den Kopf geschlagen, Mann Rippe gebrochen

Die Frau hatte am Samstag vor der Morgendämmerung um 4.30 Uhr ihr Haus in Steinmannwald verlassen. Ihr Mann war das Auto holen gegangen. Während sie auf ihn wartete, kamen in der Brennerstraße 2 junge Männer auf sie zu.„Einer von ihnen sagte, er wolle ein Foto mit seinem Mobiltelefon machen. Ich war schon beunruhigt, weil ich mich um 4.30 Uhr morgens allein in dieser Situation befand“, berichtet die Frau dem „Alto Adige“. Sie rief ihren Mann an, sagte ihm, er solle sich beeilen, da sie belästigt werde, und ging zur Bushaltestelle. Ehe sie reagieren konnte, schlug ihr einer der beiden von hinten auf den Kopf.Da war schon der Mann der Frau zur Stelle: „Aber der Bursche ging nicht weg, sondern schlug ihm ins Gesicht und in den Oberkörper, sodass eine Rippe brach; dann liefen beide jungen Männer weg.“Die alarmierten Carabinieri von Neumarkt konnten die beiden innerhalb weniger Stunden ausfindig machen. Am Sonntag war das Paar in der Kaserne, um den Angreifer zu identifizieren und anzuzeigen. Es soll sich um einen Minderjährigen handeln.