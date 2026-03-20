Bereits bis Ende Februar wurden zahlreiche Projektideen eingereicht. Nun ist der entscheidende Moment gekommen. Auf der Plattform <a href="https:\/\/www.turbogemeinde.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.turbogemeinde.it<\/a> können Jugendliche online abstimmen und festlegen, welche Projekte realisiert werden. Insgesamt sind rund 10.000 junge Menschen zur Teilnahme aufgerufen.<h3>\r\nSo wird abgestimmt<\/h3> Die digitale Abstimmung ermöglicht es allen, unabhängig vom Aufenthaltsort teilzunehmen. Um Zugang zur Abstimmung zu erhalten, müssen die Jugendlichen ihre Steuernummer eingeben und die Gemeinde auswählen, in der sie ansässig sind. <BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="1L4mxrHS"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Anschließend können sie, abhängig von der Anzahl der zugelassenen Projekte, ein bis drei Vorzugsstimmen abgeben. Wenn bis zu sieben Projekte zugelassen wurden, kann eine Stimme vergeben werden, bei acht bis zwölf Projekten sind es zwei Stimmen und bei mehr als dreizehn Projekten können drei Stimmen abgegeben werden.<h3>\r\nStimmen der Jugend<\/h3>Miram (14) aus der Gemeinde Ritten freut sich, dass sie zum ersten Mal wählen darf: „Ich freue mich sehr, dass man bereits mit 14 wählen und so mitentscheiden kann. Ich habe mir alle Ideen auf Turbo angeschaut und weiß schon ganz genau, wofür ich online abstimme. Es ist super, dass wir hier miteinbezogen werden.“<BR \/><BR \/>Auch Martin (21) aus Terlan unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Wir Jungen sind es nicht gewohnt, in Entscheidungsprozesse der Gemeinde eingebunden zu werden. Der Jugendhaushalt Turbo bietet hier zum ersten Mal eine wirklich gute Gelegenheit dazu. Ich hoffe, dass viele junge Menschen wählen gehen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie gut das Angebot beim ersten Mal angenommen wird.“<BR \/>Koler Peter, Direktor des Forum Prävention, hebt aus fachlicher Sicht hervor: „Aus Sicht der Prävention wird es immer wichtiger, strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die jungen Menschen die Möglichkeit bieten, Verantwortung zu übernehmen und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Der Jugendhaushalt ist ein interessantes Instrument, Jugendliche und junge Erwachsene auf Gemeindeebene stärker einzubinden.“<BR \/><BR \/>Die Ergebnisse der Abstimmung werden am 27. März 2026 im Rahmen einer Nachmittagstagung zum Thema „Junge Menschen und Dorfentwicklung“ im Waltherhaus in Bozen von 14 bis 18 Uhr präsentiert. Interessierte können sich per E-Mail an <a href="mailto:jugendhaushalt@forum-p.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">jugendhaushalt@forum-p.it<\/a> anmelden, es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.<BR \/><BR \/>Das Projekt Turbo findet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugendarbeit und vielen aktiven Playern aus der Jugendarbeit vor Ort in den Gemeinden statt.