Bis Ende Februar wurden online insgesamt 370 Ideen eingereicht. Am vergangenen Wochenende konnten die 14- bis 25-Jährigen aus 15 Südtiroler Gemeinde per Online-Voting bestimmen, welche Idee umgesetzt wird.<BR \/><BR \/>„Es war eine spannende Erfahrung! Gerade jetzt, wo junge Menschen so viel Zeit in Online-Welten verbringen, war es uns ein zentrales Anliegen, ein Instrument zu entwickeln, mit dem sie selbstwirksam werden können und das ihnen das Gefühl gibt, dort wichtig zu sein und etwas bewegen zu können, wo sie zuhause sind. Die größte Herausforderung war es, die Zielgruppe gut zu erreichen. In den Gemeinden gibt es keinen Ort, an dem man alle gleichzeitig erreicht, und Mundpropaganda wird in immer kleineren Freundesgruppen zunehmend schwieriger. Umso mehr freut es uns, dass wir so viel positives Feedback von jungen Menschen erhalten haben,“ erklärt Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend im Forum Prävention.<h3>\r\nDas sagen die Jugendlichen<\/h3>Turbo der Jugendhaushalt ist bei Nadine (16) aus Kastelruth gut angekommen: „Ich finde das Projekt Turbo wirklich gelungen. In meinem Freundeskreis wurde viel darüber gesprochen und diskutiert. Ich habe auch viele Freundinnen aus anderen Gemeinden, und sie würden sich Turbo ebenfalls in ihrer Gemeinde wünschen. Die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und Mitspracherecht zu haben, finde ich für uns Jugendliche extrem wichtig.“<BR \/><BR \/>Willi (19) vom Ritten ergänzt: „Ich habe beobachtet, dass sich Jugendliche in den letzten Jahren mehr zurückgezogen haben und weniger unternommen wurde. Turbo unterstützt uns dabei, wieder aktiver zu werden und mehr zu unternehmen. Mit meinen Freunden habe ich viel über die vorgeschlagenen Projekte gesprochen und darüber diskutiert, was am besten in unsere Gemeinde passt. Besonders interessant war zu sehen, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Ich habe mir gewünscht, dass möglichst viele beim Projekt abstimmen, damit die Gemeinde erkennt, dass wir das sehr ernst nehmen und das Angebot schätzen. Deshalb habe ich natürlich auch selbst abgestimmt. Es war mir wichtig, bei der Wahl mitzumachen, und es hat sich gut angefühlt, mitentscheiden zu können, wohin das bereitgestellte Geld fließt.“<BR \/><BR \/>Sophie (16) aus Schluderns fügt dem an: „Ich finde es eine großartige Idee, dass wir jungen Leute mitbestimmen können, wofür das Geld unserer Gemeinde verwendet wird. Es zeigt, dass unsere Meinung zählt. Es ist eine große Chance, etwas Spannendes in unserer Gemeinde umzusetzen. Mich hat motiviert, dass ich wirklich etwas bewirken kann. Oft hat man das Gefühl, dass andere entscheiden, ohne zu wissen, was wir Jugendlichen wollen. Bei Turbo habe ich gesehen, dass ich diesmal selbst entscheiden kann und dass wir gemeinsam etwas erreichen können, wenn viele mitmachen.“<BR \/><BR \/>Die Siegerprojekte werden im Rahmen einer Tagung zum Thema Jugend und Dorfentwicklung am Freitag von 14 bis 18 Uhr im Waltherhaus in Bozen bekannt gegeben. Eingeladen sind Gemeindevertreter sowie alle, denen das Thema junge Menschen im Dorf ein Anliegen ist. Anmeldung per E-Mail an: <a href="mailto:jugendhaushalt@forum-p.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">jugendhaushalt@forum-p.it<\/a>