Nach einer Musikveranstaltung ist es in der Nacht auf den 27. August in Predaia zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Zwei junge Männer wurden auf einem Parkplatz von einer Gruppe umzingelt und mit Tritten und Faustschlägen attackiert.<BR \/><BR \/>Auslöser soll ein Streit in einem Lokal gewesen sein. Einer der Beteiligten hatte offenbar eine junge Frau belästigt. Als ein anderer Gast einschritt, wurde er von der Gruppe bedroht und aufgefordert, die Auseinandersetzung draußen fortzusetzen.<BR \/><BR \/>Einer der Verletzten erlitt einen Nasenbeinbruch und wurde mit einer Heilungsprognose von 30 Tagen ins Krankenhaus gebracht. Das zweite Opfer erlitt Prellungen im Gesicht und am Hals.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Cles konnten mithilfe von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen fünf Minderjährige und einen Volljährigen als mutmaßliche Täter ausfindig machen. Alle sechs wurden angezeigt.