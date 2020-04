Jugendliche beißen Polizisten bei Einsatz

Die Streife wurde gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz der Rettung hinzugerufen, weil der Verdacht auf Suchtmittelkonsum bestand. Als die Polizisten die Wohnung betraten, rannte der 15-Jährige auf sie zu und attackierte sie. Bei der darauffolgenden Festnahme biss er einen den Beamten in die Hand. Währenddessen schaltete der 16-Jährige das Folgetonhorn des Polizeiwagens ein. Zwar befand sich der Autoschlüssel in der Hosentasche eines der Beamten, bei der körperlichen Attacke des 15-Jährigen dürfte aber die Öffnungsfunktion für die Autotüre aktiviert worden sein.Als die Polizisten daraufhin den 16-Jährigen festnahmen, schlug dieser einem der Beamten die Faust ins Gesicht. Sowohl die 2 verletzten Polizisten als auch die beiden Jugendlichen wurden anschließend im Krankenhaus in der österreichischen Stadt Lienz behandelt.Darüber hinaus bewahrheitete sich der Verdacht, dass Drogen im Spiel waren. In der Wohnung, in der sich die Burschen aufhielten, wurden Suchtmittel sichergestellt. Weitere Erhebungen dazu werden folgen, hieß es.

apa