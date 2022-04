Jugendliche feiern heuer Ostern wieder in Taizé

Raus aus dem Alltag und gemeinsam mit vielen Jugendlichen ein anderes Osterfest erleben: Das ermöglicht die jährliche Osterreise nach Taizé. Seit vielen Jahren organisiert Südtirols Katholische Jugend diese Fahrt. In den letzten 2 Jahren konnte sie wegen der Pandemie nicht stattfinden. Heuer ist es endlich wieder möglich und die Jugendlichen nehmen das Angebot begeistert an.Taizé liegt im französischen Südburgund. 1940 wurde dort eine internationale ökumenische Communauté von Frère Roger gegründet. Der internationale Männerorden zählt an die 100 Brüder, Katholiken und Mitglieder verschiedener evangelischer und orthodoxer Kirchen und heißt normalerweise jedes Jahr zu Ostern Jugendliche und junge Erwachsene aller Nationalitäten und Konfessionen bei sich willkommen.„Ich war auch schon in Taizé mit dabei. Es ist schwierig, dieses Gefühl in Taizè zu beschreiben. Taizè muss man selbst erleben“, erzählt Katja Engl, 3. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend begeistert und meint weiter: „Es ist so toll viele junge Menschen kennenzulernen und mit ihnen über Gott und die Welt zu diskutieren. Ich bin schon gespannt auf die Erzählungen der Jugendlichen, wie es ihnen gefallen hat, ob es in diesem Jahr anders war und welchen Eindruck die Osterfeiertage bei ihnen hinterlassen haben.“Alle Teilnehmenden treffen sich zum „Start-Gebet“ am 13. April um 18.45 Uhr im Besinnungsraum des kirchlichen Kinder- und Jugendzentrums „Josef Mayr-Nusser“ am Silvius-Magnago-Platz 7 in Bozen. Im Anschluss starten alle gemeinsam nach Taizé.