Jugendliche Gewalt und Kriminalität in Südtirol – Straftäter immer jünger

Immer öfter kursieren Videos im Internet, in denen Jugendliche Gleichaltrige, aber auch Erwachsene attackieren, einige Beteiligte sind unter 14, also nicht einmal strafmündig. Wir haben mit dem Präsidenten des Jugendgerichtes, Benno Baumgartner, über diese Entwicklung und über Jugendkriminalität in Südtirol generell gesprochen.