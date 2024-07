Jugendlichen Kette vom Hals gerissen – Ausweisung angeordnet

Zwei Jugendliche hatten den Notruf abgesetzt und gemeldet, dass ihnen eine Halskette entrissen wurde.Aufgrund der präzisen Beschreibung des Täters und seine Fluchtweges gelang es den herbeigeeilten Beamten der Staatspolizei den mutmaßlichen Räuber, einen 36-jährigen Ägypter, ausfindig zu machen.Wie die Ermittlungen ergaben, soll der Mann die beiden Jugendlichen in einem Lokal angesprochen und einem von ihnen kurz darauf die Kette vom Hals gerissen haben.Der Mann hat bereits mehrere Vorstrafen auf dem Konto. Nun muss er sich aufgrund schweren Diebstahls verantworten. In Anbetracht seiner zahlreichen Vorstrafen ordnete Quästor Paolo Sartori die Ausweisung an.