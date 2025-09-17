Am Freitagvormittag wurde im Sterzinger Weg in die Vill ein junger Afghane kontrolliert. Der Jugendliche versuchte zunächst, einen Joint wegzuwerfen, das blieb vor den Ordnungshütern allerdings nicht verborgen. Daher händigte er den Ermittlern anschließend rund 32 Gramm Haschisch aus. Er wurde wegen Drogenhandels angezeigt.<BR \/><BR \/>Parallel dazu konnten die Ermittler in Freienfeld einen Restaurant-Diebstahl vom August aufklären. Ein bereits in Bozen inhaftierter Mazedonier ohne festen Wohnsitz wurde als Täter identifiziert. Er soll rund 300 Euro aus der Kassa entwendet und eine Überwachungskamera beschädigt haben – die Aufnahme führte dennoch zu seiner Identifizierung.<h3>\r\nFrau legt Zug lahm<\/h3>Am Sonntagnachmittag mussten die Carabinieri schließlich am Bahnhof Franzensfeste einschreiten: Eine französische Staatsbürgerin in psychisch instabilem Zustand betätigte im Regionalzug Richtung Brixen grundlos die Notbremse. Es kam zu einem Streit mit dem Zugbegleiter, den sie bedrohte und beleidigte. <BR \/><BR \/>Erst nach dem Einschreiten der Carabinieri konnte die Frau beruhigt und identifiziert werden. Sie wurde wegen Beleidigung und Bedrohung eines Amtsträgers sowie Störung des öffentlichen Dienstes angezeigt.