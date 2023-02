Jugendlicher sammelt in Modena über 3 Tonnen Müll

Der Vertreter des Vereins „Plastic Free“ Matteo Cimitan begann mit der Aktion am 1. Jänner 2022, da er als Vorsatz für das neue Jahr mindestens 3 Tonnen Müll sammeln wollte. Von da an sammelte er, ausgerüstet mit einer Müllzange und einem Müllsack, fast jeden Tag Müll von den Straßen und den Feldern in Modena.Am Ende des Jahres hatte er damit insgesamt 3264,7 Kilogramm Müll, in 577 Müllsäcken, gesammelt. Er sorge sich um die Zukunft und wollte etwas Gutes für die Umwelt machen, sagt er gegenüber „Modenatoday“.„Für mich war es keine Last, sondern eine Zeit, in der ich abschalten konnte“, erzählt Cimitan. Er machte aber auf ein Problem aufmerksam: Nachdem er eine Straße gereinigt hatte, lag kurz darauf wieder Müll auf dem Boden, den Autofahrer aus dem Fenster geworfen hatten. Das sei für Müllsammler sehr frustrierend. „Ich lade deswegen alle ein, die Welt etwas besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Nicht jeder muss Müll sammeln, aber wenn alle eine Kleinigkeit machen, erreicht man damit viel“, sagt Cimitan.