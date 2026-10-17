Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 23 Uhr alarmiert.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge war ein 17-jähriger Einheimischer mit einer Gruppe Gleichaltriger auf Motorrädern auf der Straße von Jenesien nach Flaas unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen eine Straßenbegrenzung prallte.<BR \/><BR \/>Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Jenesien, der Notarzt, das Rote und das Weiße Kreuz, die Notfallseelsorge und die Carabinieri.