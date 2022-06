Es war gegen 15 Uhr als es zu dem Unfall kam: Ein junger Villanderer stürzte in Barbian mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei erheblich.Zu seinem Glück kamen 2 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Barbian zufälligerweise am Unfallort vorbei: Sie ergriffen umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen und kontaktierten das Weiße Kreuz.Der Verletzte wurde in das Brixner Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Brixen und ein Rettungswagen der Sektion Klausen.