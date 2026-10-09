Psychische Gesundheit beeinflusst, wie Menschen ihren Alltag bewältigen, Beziehungen gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Gerade im Jugendalter treffen persönliche Veränderungen auf Erwartungen in Schule, Ausbildung und Familie. In einer digitalisierten Welt kommen eine kaum überschaubare Informationsfülle, soziale Vergleiche und widersprüchliche Botschaften hinzu. Da kann es schwerfallen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und Orientierung zu finden.<BR \/><BR \/>Nicht jeder schlechte Tag sei dabei Anlass zur Sorge, schreibt der Südtiroler Jugendring in einer Aussendung. Traurigkeit, Unsicherheit und Überforderung dürften Platz haben und müssten nicht überspielt werden. Entlasten könnten einerseits Gespräche mit Freunden, Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen, andererseits sei es jedoch auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sich bei Bedarf Unterstützung von außen zu holen. <h3>\r\nÜber Belastungen sprechen und Begleitung ermöglichen<\/h3>„Jugendliche müssen nicht schon genau erklären können, was mit ihnen los ist, um sich an uns zu wenden. Ein erstes Gespräch kann helfen, Gedanken zu ordnen und gemeinsam nächste Schritte zu finden. Damit aus der Ermutigung, Unterstützung zu suchen, auch ein konkreter Schritt werden kann, braucht es leicht erreichbare Anlaufstellen und Menschen, die zuhören und begleiten“, erklärt Michael Reiner, Psychologe und Psychotherapeut sowie Leiter der Jugendberatungsstelle Young+Direct.<BR \/><BR \/>Offen über psychische Gesundheit zu sprechen, könne Hemmschwellen abbauen. Entscheidend sei zugleich, dass Jugendliche wissen, wo und wie sie Unterstützung erhalten. Gerade angesichts der Vielzahl digitaler Informationen sollten deshalb konkrete Anlaufstellen in ihrem Alltag sichtbar sein. <BR \/><BR \/>„Die psychische Gesundheit junger Menschen verdient Aufmerksamkeit. Als Südtiroler Jugendring setzen wir uns dafür ein, dass Jugendliche mit ihren Sorgen ernst genommen werden und verlässliche Unterstützung finden“, betont Katja Oberrauch, Vorsitzende des SJR.<BR \/><BR \/>Young+Direct bietet Raum für das, was Jugendliche beschäftigt. Beratung und Begleitung sind kostenlos, vertraulich und niederschwellig. Eine Kontaktaufnahme ist unkompliziert per WhatsApp (345 0817 056), Jugendtelefon (0471 155 1 551), E-Mail (online@young-direct.it) oder persönlich möglich.