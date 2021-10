Jugendring und Jugendanwältin fordern kostenlose Tests für Minderjährige

„Minderjährige können nicht selbst entscheiden, ob sie geimpft werden wollen oder nicht – das obliegt ihren Erziehungsberechtigten. Kostenpflichtige Tests stellen insbesondere einkommensschwache Familien vor große Herausforderungen. Auch für Familien mit mehreren Kindern kommt durch diese eine nicht unerhebliche Mehrbelastung zusammen – das kann dazu führen, dass Tätigkeiten für Kinder gestrichen werden“ sorgt sich Rainer.„Wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen, die unter den Einschränkungen der Lockdowns und des Fernunterrichtes bereits stark gelitten haben, soziale Kontakte und ein Stück mehr an Normalität zukommen lassen wollen, dann braucht es Gratis-Tests für alle Minderjährigen“, fordert Rainer. „Es sollten nicht die Familien mit der Entscheidung belastet werden, ob sie die Kosten für die Testungen ihrer Kinder bezahlen können oder wollen“ so Rainer weiter.Daniela Höller bekräftigt dieses Anliegen und unterstreicht die Wichtigkeit desselben. „Kinder und Jugendliche sind seit Beginn der Pandemie stark von den Einschränkungen betroffen, sowohl im schulischen Bereich, als auch in ihrer Freizeit. Was die langfristigen psychischen Auswirkungen der Pandemie bei Minderjährigen anbelangt, so sind diese noch nicht abzuschätzen. Freizeit- und Vereinstätigkeiten, sowie Sport- und kulturelle Aktivitäten sind dabei aber essenziell für eine gesunde Entwicklung der jungen Menschen. Jugendliche brauchen einen Ort, wo sie sich treffen und ausleben können. Genau diesen Raum müssen wir den Jugendlichen geben, sonst drängen wir sie in die Illegalität,“ nimmt Höller Stellung. „Umso wichtiger ist es nun, dass aufgrund der Kosten für Testungen nicht wieder junge Menschen ausgeschlossen werden. Jugendliche sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und es geht jetzt darum, sie als Priorität anzusehen,“ so die Kinder- und Jugendanwältin Höller abschließend.Der Südtiroler Jugendring (SJR) ist die Dachorganisation der Kinder- und Jugendorganisationen Südtirols und fördert das Ehrenamt und die Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen, sensibilisiert für kinder- und jugendrelevante Themen, fördert und fordert Kinder- und Jugendpartizipation, fördert demokratische Prozesse, unterstützt kulturelle Vielfalt, setzt sich im Sinne der Qualitätsentwicklung für die Entwicklung seiner Mitgliedsorganisationen ein, strebt Kooperationen an und bietet Jugendberatung, bekannt unter „Young+Direct“, an. Ihm gehören zurzeit 16 Mitgliedsorganisationen an, und er vertritt ca. 59.000 Mitglieder.Der SJR versteht sich als lernende Organisation, die sich laufend weiterentwickelt, Impulsgeber für erforderliche Entwicklungen in der Gesellschaft, Kompetenzzentrum für Partizipation, Sprachrohr für die Anliegen und die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, das umfassende und verbindende System für eigenständige Mitgliedsorganisationen, die sich verbindlich der Arbeit für Kinder und Jugendliche verschrieben haben und Brückenbauer zwischen den Generationen, den Sprach- und Volksgruppen, den Kulturen und Religionen und zwischen den öffentlichen Institutionen und der Gesellschaft. Er startet gesellschaftspolitische Initiativen und ist politischer Ansprechpartner zu Jugendfragen. Er agiert dabei stets parteipolitisch unabhängig.Die Kinder- und Jugendanwaltschaft wurde im Jahr 2009 zum Schutz der Rechte und Interessen der in Südtirol lebenden Minderjährigen unabhängig von der Staatsbürgerschaft errichtet.Damit ist sie Anlaufstelle für junge Menschen in herausfordernden Situationen und für Erwachsene in Angelegenheiten, welche Kinder und Jugendliche betreffen.Die Kinder- und Jugendanwältin vermittelt bei Konflikten zwischen jungen Menschen, ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten, öffentlichen Verwaltungen und Diensten. Außerdem organisiert sie Projekte und Vorträge zur Information und Sensibilisierung, macht auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam und wacht über deren Einhaltung. Wichtige Aufgabe ist auch die Vernetzung mit öffentlichen Verwaltungen, privaten Einrichtungen und Gerichtsbehörden, um als Sprachrohr für Minderjährige konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Rechtsordnung im Kinder- und Jugendbereich zu erarbeiten.In der Ausübung ihres institutionellen Auftrages ist die Kinder- und Jugendanwältin vollkommen unabhängig, an keine Weisungen gebunden, niemandem hierarchisch unterstellt und überparteilich. Sie handelt auf entsprechenden Hinweis hin oder von Amts wegen.Alle Leistungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft sind kostenlos.Arbeitsgrundlage der Kinder- und Jugendanwaltschaft ist die UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989. Die in den 54 Artikeln der Konvention verbrieften Rechte setzen sich zum Ziel die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt zu verbessern.

stol