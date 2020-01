Juhu! Es bleibt weiter sonnig!

„Wiltrud, Xia, Almar und Bernd – die Hochdruckgebiete wechseln zwar immer wieder mal den Namen, was bleibt ist die Sonne“, schreibt Meteorologe Dieter Peterlin.





Seit Weihnachten scheint die Sonne laut Peterlin nun schon fast ununterbrochen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Das stabile Hochdruckwetter bleibt uns auch an diesem Wochenende und bis weit in die nächste Woche hinein erhalten, die aktuellen Wettermodelle sehen vorerst keine Änderung.

stol