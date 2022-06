Julia Moretti stürzt mit Quad 30 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Die 52-jährige Julia Moretti, Ehefrau des bekannten Nordtiroler Schauspielers Tobias Moretti, ist am Donnerstag in Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) mit einem Quad rund 30 Meter über eine steile Wiese abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.