Julia Unterberger: „Pandemie hat Situation der Frauen verschlechtert“

„Die Covid-19-Pandemie hat die Problematik der Gewalt gegen Frauen in den Hintergrund gerückt. Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese soziale Plage ungebrochen ihren Lauf nimmt. Die zahlreichen Feminizide in diesem Jahr sind nur die Spitze des Eisberges der vielen unterschiedlichen Formen von Gewalt an Frauen“, so SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe Julia Unterberger .